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Шевченко: Спортсмены должны тренироваться и участвовать в соревнованиях

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Страна должна жить и пытаться развиваться

Шевченко: Спортсмены должны тренироваться и участвовать в соревнованиях

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал перспективы украинского футбола.

"Прежде всего, сейчас не момент вообще обсуждать это. Самое главное для нас – все сделать для того, чтобы наши военные защищали нашу страну. Сегодня все внимание и все средства должны быть направлены только на защиту нашей страны.

Да, это большой удар по украинскому футболу, по инфраструктуре нашей страны. Много людей погибло. Сейчас говорить о футболе очень тяжело. Я не вижу серьезных аргументов, чтобы даже это обсуждать.

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Важный момент – что дали возможность нашим спортсменам уехать. Я так понимаю, сборная Украины будет собираться, у нее важный матч в июне, и она должна к этому подготовиться. И попробовать на футбольном поле добыть путевку на ЧМ. У ребят будет возможность это сделать, у них огромное желание это сделать. Они понимают прекрасно, что они будут играть для всей страны.

И эта игра важна для всех нас. Независимо от результата мы будем гордиться нашими ребятами, который выйдут на футбольное поле в такой тяжелой момент и попробуют сделать все, чтобы добыть эту путевку. И я считаю правильным, что у нас есть атлеты-олимпийцы, которые представляют нашу страну. Важно не забывать об этом. Они должны тренироваться, участвовать в соревнованиях, даже несмотря на то, что такое тяжелое положение. Спорт должен жить, и страна должна жить. Она должна пытаться развиваться", - заявил Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко война с Россией
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