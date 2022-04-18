Есть жертвы. Глава Луганской ОВА сообщил о захвате российскими оккупантами города районного значения
Вернем!
Facebook Сергій Гайдай
Глава Луганской Областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил об актуальной ситуации в регионе в своем Facebook.
"Оккупанты взяли под контроль Кременную! Бои продолжаются. Эвакуация из города уже невозможна. Из Северодонецка, Лисичанского, Попасного, Горного и Рубежного людей вывозят. Позаботьтесь о Ваших детях!"
Более чем наверняка можно утверждать, что новости из Луганской области в ближайшее время будут появляться чаще обычного. Ранее Сергей Гайдай сообщил, что наступление орков в рамках второго этапа вторжения рф уже началось.
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Источник:facebook.com/sergey.gaidai.loga
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