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Есть жертвы. Глава Луганской ОВА сообщил о захвате российскими оккупантами города районного значения

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Есть жертвы. Глава Луганской ОВА сообщил о захвате российскими оккупантами города районного значения

Facebook Сергій Гайдай

Новина українською

Глава Луганской Областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил об актуальной ситуации в регионе в своем Facebook.

"Оккупанты взяли под контроль Кременную! Бои продолжаются. Эвакуация из города уже невозможна. Из Северодонецка, Лисичанского, Попасного, Горного и Рубежного людей вывозят. Позаботьтесь о Ваших детях!"

Более чем наверняка можно утверждать, что новости из Луганской области в ближайшее время будут появляться чаще обычного. Ранее Сергей Гайдай сообщил, что наступление орков в рамках второго этапа вторжения рф уже началось.

Читайте такжеГлава Луганской ОВА: Можем констатировать, что наступление уже началось – идут уличные бои

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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