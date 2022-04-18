Плюс 300 солдат и 80 единиц техники. Новые данные Генштаба о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о потерях россиян в период с 24 февраля по 18 апреля.

За сутки было ликвидировано около 300 человек личного состава, таким образом, всего за 53 дня войны армия россии потеряла 20600 солдат.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 790 ед (+17 в сутки),

боевых бронированных машин – 2041 ед (+39),

артиллерийских систем – 381 ед (+5),

РСЗО - 130 ед (+3),

средства ПВО - 67 ед (+1),

самолетов – 167 ед (+1),

вертолетов – 147 ед (+2),

автомобильной техники - 1487 ед (+10),

корабли /катера - 8 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 155 (+7),

специальная техника – 27,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в борьбе против оккупантов погибли от 2,5 тысяч до 3 тысяч украинских защитников.