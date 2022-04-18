Плюс 300 солдат и 80 единиц техники. Новые данные Генштаба о потерях россиян
ВСУ продолжают нарезать «вторую» армию мира
Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о потерях россиян в период с 24 февраля по 18 апреля.
За сутки было ликвидировано около 300 человек личного состава, таким образом, всего за 53 дня войны армия россии потеряла 20600 солдат.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 790 ед (+17 в сутки),
- боевых бронированных машин – 2041 ед (+39),
- артиллерийских систем – 381 ед (+5),
- РСЗО - 130 ед (+3),
- средства ПВО - 67 ед (+1),
- самолетов – 167 ед (+1),
- вертолетов – 147 ед (+2),
- автомобильной техники - 1487 ед (+10),
- корабли /катера - 8 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 155 (+7),
- специальная техника – 27,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в борьбе против оккупантов погибли от 2,5 тысяч до 3 тысяч украинских защитников.
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