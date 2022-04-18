Удар по Львову: одна из целей - шиномонтаж, почти 20 погибших и раненых
Очередной террористический акт от россиян
Посічене осколками авто у Львові, фото Миколи Княжицького
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате обстрела Львова утром, 18 апреля погибли по меньшей мере 6 человек. Еще 11 получили ранения, в том числе и один ребенок.
По информации Козицкого, по городу были нанесены четыре ракетных удара: три по объектам военной инфраструктуры, еще один по шиномонтажу.
Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, удар повредил или уничтожил около 40 автомобилей. Ударной волной были разбиты окна гостиниц, где живут эвакуированные украинцы.
Депутат Львовского горсовета Андриан Гутник также сообщил, что ракеты, попавшие по объектам во Львове, были направлены на Ивано-Франковскую область, но в последний момент изменили направление.
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