Нептун и Z-свастика. На россии панически блокируют пророческий советский мультфильм 1973 года

Затопление гордости фашистского флота крейсера "москва" украинской ракетой "Нептун" - уже стало одним из самых болезненных ударов по амбициям кремлевских шишек.

А тут новая беда - в сети начал обретать популярность старый советский мульфильм 1973 года "Сокровища подводных кораблей".

История рассказывает о путешествии трех детей на корабле "Нептун" по дну моря, где они находят затонувший корабль, на борту которого оказывается буква Z.

Фашисты - сразу приходит к заключению один из героев.

Конечно же, сложно не провести очевидные параллели.

Загадочным образом, видео тут же стало недоступным на официальном YouTube-аккаунте "Союзмульфильма".

Но в интернете ничего нельзя скрыть.