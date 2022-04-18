Нептун и Z-свастика. На россии панически блокируют пророческий советский мультфильм 1973 года
Дискредитация спецоперации началась еще в 1973-м.
YouTube: Nina from Kyiv
Затопление гордости фашистского флота крейсера "москва" украинской ракетой "Нептун" - уже стало одним из самых болезненных ударов по амбициям кремлевских шишек.
А тут новая беда - в сети начал обретать популярность старый советский мульфильм 1973 года "Сокровища подводных кораблей".
История рассказывает о путешествии трех детей на корабле "Нептун" по дну моря, где они находят затонувший корабль, на борту которого оказывается буква Z.
Фашисты - сразу приходит к заключению один из героев.
Конечно же, сложно не провести очевидные параллели.
Загадочным образом, видео тут же стало недоступным на официальном YouTube-аккаунте "Союзмульфильма".
Но в интернете ничего нельзя скрыть.
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