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Нептун и Z-свастика. На россии панически блокируют пророческий советский мультфильм 1973 года

Общие новости
(4 голосов)

Дискредитация спецоперации началась еще в 1973-м.

Нептун и Z-свастика. На россии панически блокируют пророческий советский мультфильм 1973 года

YouTube: Nina from Kyiv

UA-Футбол
Новина українською

Затопление гордости фашистского флота крейсера "москва" украинской ракетой "Нептун" - уже стало одним из самых болезненных ударов по амбициям кремлевских шишек.

А тут новая беда - в сети начал обретать популярность старый советский мульфильм 1973 года "Сокровища подводных кораблей".

История рассказывает о путешествии трех детей на корабле "Нептун" по дну моря, где они находят затонувший корабль, на борту которого оказывается буква Z.

Фашисты - сразу приходит к заключению один из героев.

Конечно же, сложно не провести очевидные параллели.

Загадочным образом, видео тут же стало недоступным на официальном YouTube-аккаунте "Союзмульфильма".

Но в интернете ничего нельзя скрыть.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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uprise (Минск)
18.04.2022 в 12:06
А у них есть свой канал? Ну ничего в ютубе всё равно этот мультик в открытом доступе.
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янковский ян (Запорожье)
18.04.2022 в 12:58
Они его заблокировали как раз на Ютубе. А мультик действительно пророческий.
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