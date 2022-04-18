Причины очевидны. Верещук сообщила, что 18 апреля гуманитарных коридоров не будет

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о том, что 18 апреля 2022 года демилитаризованные зоны работать не будут.

"Вчера мы вели долгие и сложные переговоры по коридорам из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара. Также работали над коридорами из Херсонской области (Нововоронцовка, Осокоровка, Миролюбовка, Нововознесенское, Высокополье). Конечно, переговоры шли также о коридорах из Луганской области: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и пгт Нижнее".

"Однако в нарушение международного гуманитарного права российские оккупанты не прекращают блокировку и обстрелы гуманитарных маршрутов. Поэтому из соображений безопасности было принято решение сегодня не открывать гуманитарные коридоры. Будем прилагать все усилия, чтобы гуманитарные коридоры заработали снова как можно быстрее".