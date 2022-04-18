ВСУ ликвидировали командира зенитно-ракетной бригады рф
Земля стекловатой
СтратКом ЗСУ
Вооруженные силы Украины ликвидировали очередного российского полковника, им оказался командир зенитно-ракетной бригады. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ. Речь идет о командире 49-й зенитной ракетной бригады иване гришине из смоленска.
"Украинское сафари 2.0" продолжается. Встречайте "свеженького" оккупанта из состава вооруженных сил россии: "Командир 49-й зенитной ракетной бригады полковник гришин иван из смоленска. " Заблудился на "учениях", но уже вернулся домой. Земля вам бетоном, твари!"
Напомним, за почти 2 месяца войны наши бойцы уничтожили 20 600 орков, почти 800 танков врага и 147 вражеских вертолетов.
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