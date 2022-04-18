Жителей Харькова призвали не выходить из укрытий весь день
Россияне непрерывно стреляют по городу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Жителей Харькова в понедельник, 18 апреля, призвали целый день не выходить из укрытий. Есть высокая опасность, что россияне продолжат атаковать гражданскую инфраструктуру и жилые дома в городе.
О возможных ракетных и артиллерийских ударах харьковчан предупредил областной Департамент гражданской защиты.
В Департаменте указали, что российские войска продолжают непрерывно бить по городу. Жителям лучше всего находиться в безопасных местах – даже невзирая на отсутствие воздушной тревоги.
Известно, что за последние четыре дня в Харькове от российских обстрелов 18 человек погибли, 106 получили ранения.
Заметим, что россияне утром понедельника атаковали ряд украинских городов. В частности, нанесли ракетный удар по Львову, в результате чего погибли и были ранены по меньшей мере 17 человек.
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