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Жителей Харькова призвали не выходить из укрытий весь день

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Россияне непрерывно стреляют по городу

Жителей Харькова призвали не выходить из укрытий весь день

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Жителей Харькова в понедельник, 18 апреля, призвали целый день не выходить из укрытий. Есть высокая опасность, что россияне продолжат атаковать гражданскую инфраструктуру и жилые дома в городе.

О возможных ракетных и артиллерийских ударах харьковчан предупредил областной Департамент гражданской защиты.

В Департаменте указали, что российские войска продолжают непрерывно бить по городу. Жителям лучше всего находиться в безопасных местах – даже невзирая на отсутствие воздушной тревоги.

Известно, что за последние четыре дня в Харькове от российских обстрелов 18 человек погибли, 106 получили ранения.

Заметим, что россияне утром понедельника атаковали ряд украинских городов. В частности, нанесли ракетный удар по Львову, в результате чего погибли и были ранены по меньшей мере 17 человек.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Obozrevatel

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