Замешан кива. ГБР разоблачило масштабное отмывание средств российским генералом
Про илью тоже никто не забудет
ДБР
ГБР системно работает над выявлением в Украине незаконно легализованных активов высокопоставленных чиновников вооруженных сил россии и других инициаторов вооруженной агрессии против нашего государства.
В частности, в ходе расследования дела в отношении государственной измены бывшего народного депутата Украины ильи кивы, работники Государственного бюро расследований обнаружили имущество российского генерала сомнительного источника происхождения.
Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата – родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при российском агентстве по боеприпасам валерия капашина.
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Среди выявленного имущества – гостиницы, рестораны, земельные участки и т.д., через которые генерал отмывал средства в Украине. Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам.
По данным ГБР, сделки с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.
В настоящее время проверяется причастность к указанному имуществу ильи кивы, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины. Также планируются меры по наложению ареста на обнаруженное имущество.
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