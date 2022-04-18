Замешан кива. ГБР разоблачило масштабное отмывание средств российским генералом

ГБР системно работает над выявлением в Украине незаконно легализованных активов высокопоставленных чиновников вооруженных сил россии и других инициаторов вооруженной агрессии против нашего государства.

В частности, в ходе расследования дела в отношении государственной измены бывшего народного депутата Украины ильи кивы, работники Государственного бюро расследований обнаружили имущество российского генерала сомнительного источника происхождения.

Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата – родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при российском агентстве по боеприпасам валерия капашина.

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Среди выявленного имущества – гостиницы, рестораны, земельные участки и т.д., через которые генерал отмывал средства в Украине. Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам.

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По данным ГБР, сделки с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.

В настоящее время проверяется причастность к указанному имуществу ильи кивы, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины. Также планируются меры по наложению ареста на обнаруженное имущество.