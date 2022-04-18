Медведчук обратился к президентам Украины и рф с просьбой обменять его на воинов и жителей Мариуполя
Давно не виделись
СБУ
Задержанный СБУ нардеп Виктор Медведчук обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту рф владимиру путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.
Он отметил, что те находятся в заблокированном городе, не имея безопасного выхода через гуманитарные коридоры.
Агрессия россии вызвала в Мариуполе одну из величайших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят мирное население, блокируют доставку в город гуманитарной помощи, принудительно вывозят украинцев на территорию россии и сознательно разрушают город.
При этом в заблокированном Мариуполе остаются, по разным оценкам, около 120 тысяч мирных жителей, а город продолжают защищать бойцы полка «Азов» и 36-й бригады морской пехоты.
Напомним, СБУ задержала Медведчука 12 апреля. ФСБ РФ пыталась вывезти беглого нардепа сначала в Приднестровье, а впоследствии – в москву. СБУ задержала на выезде из Киевской области.
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