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Медведчук обратился к президентам Украины и рф с просьбой обменять его на воинов и жителей Мариуполя

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Медведчук обратился к президентам Украины и рф с просьбой обменять его на воинов и жителей Мариуполя

СБУ

Новина українською

Задержанный СБУ нардеп Виктор Медведчук обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту рф владимиру путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Он отметил, что те находятся в заблокированном городе, не имея безопасного выхода через гуманитарные коридоры.

Агрессия россии вызвала в Мариуполе одну из величайших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят мирное население, блокируют доставку в город гуманитарной помощи, принудительно вывозят украинцев на территорию россии и сознательно разрушают город.

При этом в заблокированном Мариуполе остаются, по разным оценкам, около 120 тысяч мирных жителей, а город продолжают защищать бойцы полка «Азов» и 36-й бригады морской пехоты.

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Напомним, СБУ задержала Медведчука 12 апреля. ФСБ РФ пыталась вывезти беглого нардепа сначала в Приднестровье, а впоследствии – в москву. СБУ задержала на выезде из Киевской области.

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В статье: война с Россией Виктор Медведчук
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Комментарии (3)
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kukarekin (Одесса)
18.04.2022 в 13:38
Воно купалося в такому шоколаді, що нам і неснилось. На підвал його, ніякого обміну. Кинути до нього пороха, ірку геращенко, парубія, луценка юру, лукаш, бондаренко, мураєва, ляшка олега, юльку тимошенко, турчинова, гонтареву...
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Динамiт (Василькiв)
18.04.2022 в 13:55
Та щоб ти їм пєтухов парашу язиком вилизував....
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Черноморчик (Одесса )
18.04.2022 в 13:24
Як воно утекти бажає . Воно не боітися , що його кум за яйке візьме з криком - де мої гроші , пес смердячій !
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