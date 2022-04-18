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"Спасите жителей Мариуполя от рук сатаны". Командир морпехов обратился к Папе Римскому

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Мощное письмо

"Спасите жителей Мариуполя от рук сатаны". Командир морпехов обратился к Папе Римскому

УП

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Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына написал письмо Папе Франциску, чтобы тот помог спасти людей из Мариуполя.

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"Ваше Святость, Папа Франциск! Я не являюсь католиком, я православный. Я верю в Бога и знаю, что свет всегда побеждает тьму. Я не видел Ваших обращений к миру и не читал всех последних Ваших заявлений, я воюю больше 50 дней в полном окружении и все, на что у меня есть время, – это ожесточенное сражение за каждый метр окруженного врагом города".

"Я воин. Я офицер, давший присягу на верность своей стране. И я готов сражаться до конца. Несмотря на превосходящую силу врага, несмотря на бесчеловечные условия на поле битвы, постоянные артиллерийские и ракетные обстрелы, нехватку воды, еды и медикаментов. Вы, вероятно, видели многое в своей жизни. Но уверен, что никогда не видели, что сейчас происходит в Мариуполе. Ибо именно так выглядит ад на земле".

"У меня мало времени, чтобы описать все ужасы, которые я вижу здесь каждый день. На заводе в бункерах живут женщины с детьми, младенцами. В голоде и холоде. Каждый день под прицелом вражеской авиации. Каждый день умирают раненые, потому что нет медикаментов, нет воды, нет пищи".

"Я обращаюсь к вам за помощью. Ибо настало время, когда не молитвами едиными. Помогите спасти их. После бомбежки драмтеатра уже ни у кого не осталось веры российским оккупантам. Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое".

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В статье: Папа Римский война с Россией
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Источник:
УП

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Комментарии (1)
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armik (Киев)
18.04.2022 в 14:19
Этот папик и есть наместник сатаны на земле.Нашел к кому обратиться.Докладаю, около 300 млрд денег фуйла находятся на счетах в банке ватикана.Ватикан не присоединился ни к одной санкции ЕС против параши и всячески ее этим поддерживает
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