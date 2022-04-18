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Прицеливаемся. В Google Maps перестали скрывать стратегические объекты рф

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(2 голосов)

Ой, как неудобно вышло.

Прицеливаемся. В Google Maps перестали скрывать стратегические объекты рф

Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Google продолжает войну с рф на своем фронте.

В своем сервисе электронных карт компания перестала скрывать стрегические объекты эрефии.

Более того - они теперь доступны в высоком качестве.

1. Авианосец "Адмирал Кузнецов";
2. База хранения ядерных боеприпасов возле Мурманска;
3. Истребитель 5-поколения Су-57 в лётно-испытательном центре минобороны рф;
4. Пусковая позиция межконтинентальной баллистической ракеты;
5. Авиабаза под Курском.

Фотогалерея

Прицеливаемся. В Google Maps перестали скрывать стратегические объекты рф - фото 1Прицеливаемся. В Google Maps перестали скрывать стратегические объекты рф - фото 2Прицеливаемся. В Google Maps перестали скрывать стратегические объекты рф - фото 3Прицеливаемся. В Google Maps перестали скрывать стратегические объекты рф - фото 4Прицеливаемся. В Google Maps перестали скрывать стратегические объекты рф - фото 5Прицеливаемся. В Google Maps перестали скрывать стратегические объекты рф - фото 6
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В статье: война с Россией
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