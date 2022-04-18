Прицеливаемся. В Google Maps перестали скрывать стратегические объекты рф
Ой, как неудобно вышло.
Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Google продолжает войну с рф на своем фронте.
В своем сервисе электронных карт компания перестала скрывать стрегические объекты эрефии.
Более того - они теперь доступны в высоком качестве.
1. Авианосец "Адмирал Кузнецов";
2. База хранения ядерных боеприпасов возле Мурманска;
3. Истребитель 5-поколения Су-57 в лётно-испытательном центре минобороны рф;
4. Пусковая позиция межконтинентальной баллистической ракеты;
5. Авиабаза под Курском.
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