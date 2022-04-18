Президент Сербии обвинил Украину в срыве авиарейсов из Белграда в москву

После полномасштабного вторжения в Украину цивилизованный мир ввел санкции против рф, в частности, Европа закрыла небо для российских авиакомпаний. Кроме Сербии, которая считается главным союзником москвы на Балканах. Именно через Сербию россияне еще могли попасть на Запад. Однако и здесь возникли проблемы.

Как заявил президент Сербии Александар Вучич, в срыве авиасообщения между Белградом и москвой виновным спецслужбы Украины и одной из стран ЕС, которую он не назвал. Все дело в массовых сообщениях о фальшивом минировании авиарейсов компании Air Serbia по маршруту Белград - москва.

"Из-за постоянных угроз минирования мы больше ничего не зарабатываем на этих рейсах", - сказал сербский президент в эфире TV Pink. Правда, никаких доказательств своих слов Вучич не предоставил.