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Президент Сербии обвинил Украину в срыве авиарейсов из Белграда в москву

Общие новости
(2 голосов)

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Президент Сербии обвинил Украину в срыве авиарейсов из Белграда в москву

Александар Вучич, фото - Getty Images

Новина українською

После полномасштабного вторжения в Украину цивилизованный мир ввел санкции против рф, в частности, Европа закрыла небо для российских авиакомпаний. Кроме Сербии, которая считается главным союзником москвы на Балканах. Именно через Сербию россияне еще могли попасть на Запад. Однако и здесь возникли проблемы.

Как заявил президент Сербии Александар Вучич, в срыве авиасообщения между Белградом и москвой виновным спецслужбы Украины и одной из стран ЕС, которую он не назвал. Все дело в массовых сообщениях о фальшивом минировании авиарейсов компании Air Serbia по маршруту Белград - москва.

"Из-за постоянных угроз минирования мы больше ничего не зарабатываем на этих рейсах", - сказал сербский президент в эфире TV Pink. Правда, никаких доказательств своих слов Вучич не предоставил.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (5)
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Динамiт (Василькiв)
18.04.2022 в 16:31
Кажуть, що Вучич путіну міньет робив, щоб скидку за газ отримати...
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0
0
artem06725 (Мариуполь)
18.04.2022 в 16:10
Почему у нас с Мордором общие границы, а не у этих сербских "братушек"? Почувствовали бы братскую любовь сразу.
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+2
0
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Romerik (YNWA)
18.04.2022 в 16:00
пахах. Шо він курить, підстилка путінська
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+3
0
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Extrim4ik (Extreme)
18.04.2022 в 15:21
Пшёл на.х..у..й
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+2
-1
Alex-696 (Немирів)
18.04.2022 в 16:07
Перепрошую, мав бути +.
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+2
0

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