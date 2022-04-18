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Несокрушимые. Азов показал ВИДЕО рейда спецотряда в Мариуполе

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Десяток россиян наконец-то поедут домой

Несокрушимые. Азов показал ВИДЕО рейда спецотряда в Мариуполе

Новина українською

В воскресенье, 17 апреля, россияне предложили защитникам Мариуполя сложить оружие. По задумке врага, украинские воины должны были выйти с завода Азовсталь без оружия и боеприпасов в обмен на гарантию сохранения жизни.

Украинские защитники на это никак не отреагировали, а уже в понедельник, 18 апреля, опубликовали видео, как бойцы спецотряда Азова разгромили колонну россиян.

Напомним, что на прошлой неделе в Мариуполе объединились полк Азов и часть 36-й бригады морской пехоты. Как отмечают эксперты и военные, включая британскую разведку, защитники Мариуполя сковывают значительные силы россиян, не позволяя использовать их на других участках фронта.

Интересно, что в понедельник также появилось заявление арестованного Виктора Медведчука, который предложил обменять себя на защитников и мирных жителей Мариуполя.

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В статье: война с Россией
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