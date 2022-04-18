ВСУ освободили ряд населенных пунктов возле Изюма
Минобороны Украины подтверждает
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Украинская Армия освободила ряд населенных пунктов в окрестностях Изюма. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.
"Да, я могу подтвердить. Ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными были освобождены", - сообщил спикер.
Мотузяник отметил, что именно на Слобожанском направлении город Изюм и его окрестности являются местами наибольшего скопления российских подразделений.
"Именно оттуда, в том числе, они постараются развить наступление на восток", - добавил он.
Примечательно, что ранее советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что «российской группировке под Изюмом скоро будет очень больно».
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