ВСУ освободили ряд населенных пунктов возле Изюма

Украинская Армия освободила ряд населенных пунктов в окрестностях Изюма. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

"Да, я могу подтвердить. Ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными были освобождены", - сообщил спикер.

Мотузяник отметил, что именно на Слобожанском направлении город Изюм и его окрестности являются местами наибольшего скопления российских подразделений.

"Именно оттуда, в том числе, они постараются развить наступление на восток", - добавил он.

Примечательно, что ранее советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что «российской группировке под Изюмом скоро будет очень больно».