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ВСУ освободили ряд населенных пунктов возле Изюма

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(1 голосов)

Минобороны Украины подтверждает

ВСУ освободили ряд населенных пунктов возле Изюма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская Армия освободила ряд населенных пунктов в окрестностях Изюма. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

"Да, я могу подтвердить. Ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными были освобождены", - сообщил спикер.

Мотузяник отметил, что именно на Слобожанском направлении город Изюм и его окрестности являются местами наибольшего скопления российских подразделений.

"Именно оттуда, в том числе, они постараются развить наступление на восток", - добавил он.

Примечательно, что ранее советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что «российской группировке под Изюмом скоро будет очень больно».

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Serhiy4 (Кривий Ріг)
18.04.2022 в 18:40
"Ряд" - нет такого числа.
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0
-1
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Extrim4ik (Extreme)
18.04.2022 в 17:35
За Донецкую, Луганскую области такое ощущение - совсем забыли, и забили... Продвигаются наши "друзья" очень быстро...
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0
-2
Ураган (Запорожье)
18.04.2022 в 17:19
Не советник, а раднык
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0
-1

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