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Шевченко: До сих пор не укладывается в голове, как человек может пойти на то, чтобы начать войну

Общие новости
(1 голосов)

В 21-м веке

Шевченко: До сих пор не укладывается в голове, как человек может пойти на то, чтобы начать войну

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Легенда футбола Андрей Шевченко поделился своими переживаниями о войне в Украине, которая началась 24-го февраля 2022-го года.

"После аннексии Крыма в 2014-м, военных действий и оккупации части Донецкой и Луганской областей мое общение с россиянами показывало, что уже тогда они очень изменились. Я практически не общался с российской прессой, с журналистами. У меня было какое-то предчувствие: это только начало.

У меня до сих пор не укладывается в голове, зачем это делать, как человек мог на такое пойти – начать войну? Тяжело найти этому объяснение. Сейчас я негативно отношусь к "русскому миру". Я вообще его не воспринимаю. Ничем нельзя оправдать то, что они начали войну против украинского народа. Это не просто война, а геноцид украинского народа. Я не понимаю, как российское правительство может постоянно врать своим людям", – рассказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко война с Россией
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Источник:
Гордон UA

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Комментарии (4)
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Лекарь (село Дарница)
18.04.2022 в 19:39
Не в тебе одного, Шева, не в тебе одного
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Динамiт (Василькiв)
18.04.2022 в 18:59
Який же ху й ло --- чєлавєк ??? Це якась жертва аборту, чи мутація якась....
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+1
0
Serhiy4 (Кривий Ріг)
18.04.2022 в 18:35
До сих пор не укладывается в голове, как человек может полюбить американку.
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0
-2
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Динамiт (Василькiв)
18.04.2022 в 18:57
Тебе що, свинособака, обісрані тікаючі орки в посадці забули ??? Скоро піймаєм, будеш москіт "блеять" -- " мі нічєго нє зналі, білі на учєніях, мама забєрі..."
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