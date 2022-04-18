Шевченко: До сих пор не укладывается в голове, как человек может пойти на то, чтобы начать войну

Легенда футбола Андрей Шевченко поделился своими переживаниями о войне в Украине, которая началась 24-го февраля 2022-го года.

"После аннексии Крыма в 2014-м, военных действий и оккупации части Донецкой и Луганской областей мое общение с россиянами показывало, что уже тогда они очень изменились. Я практически не общался с российской прессой, с журналистами. У меня было какое-то предчувствие: это только начало.

У меня до сих пор не укладывается в голове, зачем это делать, как человек мог на такое пойти – начать войну? Тяжело найти этому объяснение. Сейчас я негативно отношусь к "русскому миру". Я вообще его не воспринимаю. Ничем нельзя оправдать то, что они начали войну против украинского народа. Это не просто война, а геноцид украинского народа. Я не понимаю, как российское правительство может постоянно врать своим людям", – рассказал Шевченко.