Шевченко: До сих пор не укладывается в голове, как человек может пойти на то, чтобы начать войну
В 21-м веке
Getty Images / Global Images Ukraine
Легенда футбола Андрей Шевченко поделился своими переживаниями о войне в Украине, которая началась 24-го февраля 2022-го года.
"После аннексии Крыма в 2014-м, военных действий и оккупации части Донецкой и Луганской областей мое общение с россиянами показывало, что уже тогда они очень изменились. Я практически не общался с российской прессой, с журналистами. У меня было какое-то предчувствие: это только начало.
У меня до сих пор не укладывается в голове, зачем это делать, как человек мог на такое пойти – начать войну? Тяжело найти этому объяснение. Сейчас я негативно отношусь к "русскому миру". Я вообще его не воспринимаю. Ничем нельзя оправдать то, что они начали войну против украинского народа. Это не просто война, а геноцид украинского народа. Я не понимаю, как российское правительство может постоянно врать своим людям", – рассказал Шевченко.
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