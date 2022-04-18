Президент россии присвоил звание "гвардейской" бригаде, которая совершала зверства в Буче
"За героизм и отвагу"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент страны-террориста "российская федерация" владимир путин присвоил звание "гвардейской" 64 отдельной мотострелковой бригаде. Соответствующее распоряжение появилось на сайте президента рф.
В указе отмечается, что звание присваивается "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество [...] по защите государственных интересов".
Ранее стало известно, что 64 отдельная мотострелковая
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