Президент страны-террориста "российская федерация" владимир путин присвоил звание "гвардейской" 64 отдельной мотострелковой бригаде. Соответствующее распоряжение появилось на сайте президента рф.

В указе отмечается, что звание присваивается "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество [...] по защите государственных интересов".