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Президент россии присвоил звание "гвардейской" бригаде, которая совершала зверства в Буче

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"За героизм и отвагу"

Президент россии присвоил звание "гвардейской" бригаде, которая совершала зверства в Буче

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент страны-террориста "российская федерация" владимир путин присвоил звание "гвардейской" 64 отдельной мотострелковой бригаде. Соответствующее распоряжение появилось на сайте президента рф.

В указе отмечается, что звание присваивается "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество [...] по защите государственных интересов".

Ранее стало известно, что 64 отдельная мотострелковая бригада принимала участвие в зверствах против мирного населения в Киевской области во время её оккупации войсками рф. 5 апреля сообщалось, что командование российских войск планирует их возвращать на территорию Украины для продолжения боевых действий.

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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