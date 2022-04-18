Украинские защитники уничтожили командира большого десантного корабля

Губернатор временного оккупированного Севастополя Михаил Развожаев на своей странице в телеграм порадовал общественность хорошей новостью.

Сегодня похоронили командира большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитана 3 ранга Александра Чирву.

Причина смерти не разглашается. Но стоит напомнить, что его корабль попал под обстрел 24 марта в порту Бердянска Запорожской области. Тогда же был уничтожен корабль "Орск", а также повреждены "Саратов" и "Новочеркасск". По всей видимости, тогда же Чирва получил ранения, не совместимые с жизнью.

Добавим, что власти российской федерации продолжают скрывать потери личного состава, которые произошли в Чёрном море во время войны в Украине. В том числе - с крейсером "Москва".