Украинские защитники уничтожили командира большого десантного корабля
"Цезарь Куников" во время обстрела 24 марта серьёзно пострадал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Губернатор временного оккупированного Севастополя Михаил Развожаев на своей странице в телеграм порадовал общественность хорошей новостью.
Сегодня похоронили командира большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитана 3 ранга Александра Чирву.
Причина смерти не разглашается. Но стоит напомнить, что его корабль
Добавим, что власти российской федерации продолжают скрывать потери личного состава, которые произошли в Чёрном море во время войны в Украине. В том числе - с крейсером "Москва".
Популярное сейчас
- Несокрушимые. Азов показал ВИДЕО рейда спецотряда в Мариуполе
- Глава Луганской ОВА: Можем констатировать, что наступление уже началось – идут уличные бои
- Россияне нанесли ракетный удар по Львову
- Арестович заявил, что Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО