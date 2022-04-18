  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинские защитники уничтожили командира большого десантного корабля
В тренде

Украинские защитники уничтожили командира большого десантного корабля

Общие новости
(3 голосов)

"Цезарь Куников" во время обстрела 24 марта серьёзно пострадал

Украинские защитники уничтожили командира большого десантного корабля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Губернатор временного оккупированного Севастополя Михаил Развожаев на своей странице в телеграм порадовал общественность хорошей новостью.

Сегодня похоронили командира большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитана 3 ранга Александра Чирву.

Причина смерти не разглашается. Но стоит напомнить, что его корабль попал под обстрел 24 марта в порту Бердянска Запорожской области. Тогда же был уничтожен корабль "Орск", а также повреждены "Саратов" и "Новочеркасск". По всей видимости, тогда же Чирва получил ранения, не совместимые с жизнью.

Добавим, что власти российской федерации продолжают скрывать потери личного состава, которые произошли в Чёрном море во время войны в Украине. В том числе - с крейсером "Москва".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romb_DK (Київ)
18.04.2022 в 19:40
земля скловатою!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...