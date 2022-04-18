Генштаб: рф может снова устроить провокацию с авианалетами на собственную территорию

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предупреждает, что российские войска могут вновь нанести удары в приграничных с Украиной районах российской федерации, в частности возможен авианалет на гражданские объекты. Об этом говорится в свежем отчете.

"Основные усилия противника сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержании ранее захваченной территории.

Фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне. В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор на отдельных направлениях активизировал наступательные и штурмовые действия.

С целью усиления наступательных возможностей захватчики продолжают формировать дополнительные подразделения на территории Ростовской области и на временно оккупированной территории Автономной республики Крым. Планируется их использование для поддержки боевых действий основных сил во втором эшелоне, охраны административных зданий и важных объектов инфраструктуры на захваченных территориях. По имеющейся информации, ориентировочный срок формирования - до 24 апреля этого года.

Не исключаются провокационные действия и применения противником армейской авиации в приграничных с Украиной районах российской федерации, в частности нанесение ударов по гражданским объектам.

На Слобожанском направлении группировки врага, в состав которой входят отдельные подразделения 6-й общевойсковой армии Западного военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов, продолжает частично блокировать город Харьков и разрушать артиллерийским огнем жилые кварталы города.

На Изюмском направлении агрессор действует отдельными подразделениями из состава 1 и танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й и 68-й общевойсковых армий Восточного военного округа и воздушно-десантных войск. Ожидается продолжение попыток наступления на направлениях Изюм - Славянск и Изюм - Барвинково.

В районе непосредственной близости от государственной границы с Украиной, на территории Белгородской области, отмечается развертывания вертолетных площадок.

На Донецком и Таврическом направлениях группировки оккупационных войск продолжают сосредотачивать основные усилия на захвате населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

Противник активизировал наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском, Кураховском и Запорожском направлениях.

Для наращивания усилий противник продолжает сосредоточение дополнительных танковых и артиллерийских подразделений.

Продолжаются бои за Мариуполь. Враг проводит штурмовые действия в районе морского порта.

На Южнобугском направлении отдельные подразделения оккупантов продолжают сосредотачивать основные усилия на удержании занимаемых рубежей и обстрелах позиций группировки войск Сил обороны. Враг не прекращает попытки установить полный контроль над территорией Херсонской области. Ведет боевые действия в районе населенного пункта Александровка, успеха нет.

Корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изоляцию морского побережья нашего государства, а также ведение разведки.

Оккупанты и дальше цинично нарушают нормы Международного гуманитарного права, блокируют инициативы по эвакуации гражданских жителей из оккупированных населенных пунктов, отказываются согласовывать гуманитарные маршруты и осуществляют обстрелы местности вблизи возможных "зеленых коридоров".

На занятых территориях противник похищает и вывозит в российскую федерацию оборудование, технику и произведенную продукцию местных предприятий, минирует поля сельскохозяйственного назначения.

Силы обороны продолжают удерживать определенные рубежи, уничтожать врага и, на отдельных направлениях, освобождать от захватчиков Украинские земли", - говорится в заявлении Генштаба ВСУ.