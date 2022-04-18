Противник сосредоточил основные усилия на Изюмском направлении - Залужный
Для всей страны остается опасность ракетных и бомбовых ударов
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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный выступил с заявлением о начале так называемой второй фазы полномасштабной войны с российской федерацией. Залужный отмечает, что после перегруппировки основное направление наступления врага сейчас Изюмское.
"Силы обороны дали достойный отпор агрессору на северном и северо-восточном направлениях. Полностью освобождены территории Киевской, Черниговской и Сумской областей. В то же время призываю жителей этих регионов быть осторожными, поскольку коварный враг оставил немало мин, ловушек и растяжек, которые создают потенциальную опасность для жизни мирных жителей, особенно детей. Просьба быть бдительными и сообщать военное командование и ГСЧС о подозрительных предметах.
Нам удалось ликвидировать непосредственную угрозу столицы Украины городу Киеву. Однако для всей страны остается опасность ракетных и бомбовых ударов. Прошу сограждан соблюдать требования безопасности во время сигналов тревоги и с пониманием относиться к наличию фортификационных сооружений, блок-постов и усиленных мер контроля, которые имеют место в условиях военного положения. Прошу также воздержаться от обнародования в социальных сетях и медиа публикаций о последствиях вражеских обстрелов в реальном времени, а также информации об объектах, которые могут стать потенциальными целями для поражения противником.
Ситуация на южном направлении контролируется. Существенно уменьшена угроза с моря благодаря потоплению
В течение последних недель противник совершил перегруппировку сил и средств на востоке и пытается прорвать оборону на нескольких направлениях, сосредоточив основные усилия на Изюмском. Военным командованием обеспечивается усиление обороны, прежде всего противотанковыми и противовоздушными средствами. Российский "освободитель" остро ухудшил гуманитарную ситуацию в Донецкой и Луганской областях.
Несмотря на преобладающие силы противника на некоторых направлениях, благодаря приобретенному мастерству командиров и боевому опыту наших воинов нам удается отражать атаки, нанося врагу значительные потери", - говорится в заявлении Залужного.
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