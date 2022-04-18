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Зеленский передал ЕС анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство

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Один из этапов нашей интеграции в организации

Зеленский передал ЕС анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство

Фото: Офіс президента України

UA-Футбол
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Президент Украины Владимир Зеленский передал Матти Маасикасу, главе представительства ЕС в Украине, анкету-опросник, который требовалось заполнить для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины.

"Сегодня - один из этапов для нашего государства к вступлению в Европейский Союз, стремление, к которому идет наш народ и за которое борется. Мы верим, что получим поддержку и станем кандидатом на вступление. После этого начнется следующий, финальный этап. Очень верим, что эта процедура состоится в ближайшие недели и что она будет положительной для истории нашего народа, учитывая цену, которую он заплатил на пути к независимости и демократии", - отметил Зеленский.

Напомним, что Украина уже интегрирована в электроэнергетическую сеть ЕС. По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сейчас идет работа над общей сетью бесплатного роуминга и бесплатного платежного пространства.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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