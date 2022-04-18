"Отгородиться и забыть об этой стране к собачьим хренам". Экс-голкипер Мариуполя - о России

Экс-голкипер "Мариуполя", а ныне тренер вратарей в "Полесье", Рустам Худжамов в жесткой форме высказал свое отношение к России и россиянам.

"Как с ними можно разговаривать? «Убивай, насилуй, вези мне там что-нибудь...». Ну как это можно, бл*ха-муха… Уже прошел тот шок, когда ты задаешь себе вопрос «Как так можно?»

Надо просто понять, что это изверги, из которых надо построить, как в фильме "Игра престолов", стену, и даже, когда они будут подыхать от голода, даже туда им не бросить килограмм картошки. Даже тогда, когда они будут вздыхать, просить у нас на коленях, чтобы мы их покормили – хрен им.

Мы живем сейчас в историческое время, когда все меняется. Когда, наконец, наступает историческая правда, которая была за нами. Сколько столетий было таких: убийства, набеги, похищения истории, и рабами нас пытались сделать.

Наконец-то такой исторический момент, когда их надо загнать туда в стойло, бл**ь, и не упускать больше никогда. И построить стену не такую, какую строил Сеня, что можно только футбольное поле загородить и через нее пролезет все, что хочешь, а построить настоящую стену.

Отгородиться, бл**ь, и забыть о той стране к собачьим хренам", - заявил Худжамов в интервью "Денисов TIME".