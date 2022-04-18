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Минус самолет и десять танков - командование ООС отчиталось о потерях врага на востоке за сутки

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Отбито семь атак врага

Минус самолет и десять танков - командование ООС отчиталось о потерях врага на востоке за сутки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Командование Операции объединенных сил сообщает, что за последние сутки украинские защитники отбили на востоке Украины 7 атак врага.

"Украинские защитники уничтожили 10 танков, 1 артиллерийскую систему, 18 единиц бронированной, 8 единиц автомобильной техники и один миномет противника вместе с расчетом.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", - говорится в заявлении Операции объединенных сил.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что основное направление наступления противника теперь Изюмское.

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В статье: война с Россией
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