Минус самолет и десять танков - командование ООС отчиталось о потерях врага на востоке за сутки
Отбито семь атак врага
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Командование Операции объединенных сил сообщает, что за последние сутки украинские защитники отбили на востоке Украины 7 атак врага.
"Украинские защитники уничтожили 10 танков, 1 артиллерийскую систему, 18 единиц бронированной, 8 единиц автомобильной техники и один миномет противника вместе с расчетом.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", - говорится в заявлении Операции объединенных сил.
Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что
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