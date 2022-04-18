Минус самолет и десять танков - командование ООС отчиталось о потерях врага на востоке за сутки

Командование Операции объединенных сил сообщает, что за последние сутки украинские защитники отбили на востоке Украины 7 атак врага.

"Украинские защитники уничтожили 10 танков, 1 артиллерийскую систему, 18 единиц бронированной, 8 единиц автомобильной техники и один миномет противника вместе с расчетом.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", - говорится в заявлении Операции объединенных сил.