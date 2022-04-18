За сутки в Харьковской области погибли 13 мирных жителей

За сутки в Харькове из-за обстрелов со стороны россии погибли 13 мирных жителей. Об этом сообщает новостной портал "Город Х", ссылаясь на начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

Всего с момента начала полномасштабной войны россией в регионе погибли уже 554 гражданских. Из них - 26 детей.

Добавим, что сегодня власти просили жителей Харькова не выходить весь день из укрытий из-за угрозы обстрелов.