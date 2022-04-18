За сутки в Харьковской области погибли 13 мирных жителей
Всего с начала полномасштабной войны в регионе погибли уже более полутысячи гражданских
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
За сутки в Харькове из-за обстрелов со стороны россии погибли 13 мирных жителей. Об этом сообщает новостной портал "Город Х", ссылаясь на начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.
Всего с момента начала полномасштабной войны россией в регионе погибли уже 554 гражданских. Из них - 26 детей.
Добавим, что сегодня власти просили жителей Харькова
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