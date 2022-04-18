Азов показал видео с сотнями гражданских, которые скрываются на Азовстали. На завод скидывают ФАБы
Нужен "зеленый коридор"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко призвал мировых лидеров помочь в организации "зеленого коридора", чтобы вывезти гражданских из города-героя Мариуполя, который продолжают удерживать украинские защитники. Сейчас там находятся сотни гражданских. В доказательство "Азов" добавил несколько видео.
"Прямо сейчас на заводе "Азовсталь" находятся сотни гражданских лиц. Среди них много детей разного возраста, женщин, пожилых людей и семей защитников Мариуполя, которые прячутся от "русского мера" в подвалах и бомбоубежищах. Наряду с украинскими военными, которые продолжают боронить украинский город, они нашли единственно возможный приют.
Российские оккупанты и коллаборанты с "ЛДНР", сознательно зная, что здесь гражданские, сбрасывают авиационные противобункерные бомбы, обстреливают ракетами и всеми имеющимися артиллерийскими средствами. В том числе с кораблей. Драмтеатр, роддомы, школы, больницы, детские сады были уничтожены теми, кто сейчас им предлагает безопасность и возможность эвакуации. Никто не верит оккупантам.
Поэтому я призываю политиков всего цивилизованного мира. Организуйте "зеленый коридор", предоставьте гарантии безопасности, чтобы немедленно провести эвакуацию гражданских, раненых и тел убитых воинов, которые должны быть похоронены с почестями", - сказал Прокопенко.
Напомним, что враг
????????They are sheltering in the basements and bunkers from "russian world".— АЗОВ (@Polk_Azov) April 18, 2022
They found their only available shelter next to the Ukrainian soldiers, who are still defending the city from russian invaders. ???????? pic.twitter.com/2se0Z5Neu4
Популярное сейчас
- Павелко: Игроки Динамо прибудут в сборную третьего мая
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
- В Геническе россияне установили памятник Ленину
- Россияне ракетами обстреляли Киев и другие города Украины
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО