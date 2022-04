Азов показал видео с сотнями гражданских, которые скрываются на Азовстали. На завод скидывают ФАБы

Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко призвал мировых лидеров помочь в организации "зеленого коридора", чтобы вывезти гражданских из города-героя Мариуполя, который продолжают удерживать украинские защитники. Сейчас там находятся сотни гражданских. В доказательство "Азов" добавил несколько видео.

Напомним, что враг пустил в бой на Мариуполь бомбардировщики дальнего действия Ту-22М3, которыми сбрасывает на завод фугасные авиационные бомбы ФАБ.

????????They are sheltering in the basements and bunkers from "russian world".

They found their only available shelter next to the Ukrainian soldiers, who are still defending the city from russian invaders. ???????? pic.twitter.com/2se0Z5Neu4