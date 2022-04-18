  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Азов показал видео с сотнями гражданских, которые скрываются на Азовстали. На завод скидывают ФАБы
В тренде

Азов показал видео с сотнями гражданских, которые скрываются на Азовстали. На завод скидывают ФАБы

Общие новости
(2 голосов)

Нужен "зеленый коридор"

Азов показал видео с сотнями гражданских, которые скрываются на Азовстали. На завод скидывают ФАБы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко призвал мировых лидеров помочь в организации "зеленого коридора", чтобы вывезти гражданских из города-героя Мариуполя, который продолжают удерживать украинские защитники. Сейчас там находятся сотни гражданских. В доказательство "Азов" добавил несколько видео.

"Прямо сейчас на заводе "Азовсталь" находятся сотни гражданских лиц. Среди них много детей разного возраста, женщин, пожилых людей и семей защитников Мариуполя, которые прячутся от "русского мера" в подвалах и бомбоубежищах. Наряду с украинскими военными, которые продолжают боронить украинский город, они нашли единственно возможный приют.

Российские оккупанты и коллаборанты с "ЛДНР", сознательно зная, что здесь гражданские, сбрасывают авиационные противобункерные бомбы, обстреливают ракетами и всеми имеющимися артиллерийскими средствами. В том числе с кораблей. Драмтеатр, роддомы, школы, больницы, детские сады были уничтожены теми, кто сейчас им предлагает безопасность и возможность эвакуации. Никто не верит оккупантам.

Поэтому я призываю политиков всего цивилизованного мира. Организуйте "зеленый коридор", предоставьте гарантии безопасности, чтобы немедленно провести эвакуацию гражданских, раненых и тел убитых воинов, которые должны быть похоронены с почестями", - сказал Прокопенко.

Напомним, что враг пустил в бой на Мариуполь бомбардировщики дальнего действия Ту-22М3, которыми сбрасывает на завод фугасные авиационные бомбы ФАБ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romb_DK (Київ)
18.04.2022 в 23:47
Слава справжнім Героям!!!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...