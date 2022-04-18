Зеленский: Российские ракетные удары приводят лишь к ракетной самодемилитаризации рф

Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении к народу заверил, что Украина не отдаст врагу ничего украинского, а чужого нам не надо.

"Завершается 54-й день нашей обороны против российского вторжения. Российская армия не сбавляет темпа использования ракет против Украины. Хотя уже должна осознать, что ей будет крайне сложно восстановить ракетный запас в условиях даже уже действующих санкций. Без импорта они не могут даже этого. А когда будут закрыты еще и все лазейки, которые используются для обхода санкций, и когда будут введены еще более жесткие санкционные ограничения, восстановление ракетного потенциала России будет нереалистичным. То есть российские ракетные удары приводят лишь к одному - ракетной самодемилитаризации Российской Федерации.

Похожий процесс происходит и с другими российскими вооружениями. Производить новую артиллерию, самолеты, новые вертолеты, крейсера в условиях санкций будет неподъемной задачей для России.

Ни один из ракетных ударов не изменил для России ситуацию как-то принципиально. И если оценивать их все вместе, то вывод - это стратегическая нелепость.

Сегодняшние удары по Львову, по Днепропетровщине и любые другие российские удары означают только одно: мы, мир и история заберут у России значительно больше, чем российские ракеты - в Украине. Каждая потерянная жизнь - это аргумент только для того, чтобы украинцы и другие свободные народы поколения за поколением воспринимали Россию исключительно как угрозу. А любую инфраструктуру можно восстановить. И мы это обязательно сделаем.

На востоке и юге нашего государства оккупанты пытаются атаковать в последнее время немного более продумано, чем это было раньше. Давят, ищут слабое место в обороне нашего государства, чтобы найти и зайти туда основными силами...

Пожалуй, российские генералы, которые привыкли не считать любые потери, убили уже столько российских военных, даже им приходится быть осторожнее, потому что никого не останется, чтобы наступать.

Впрочем, пусть не надеются, что это им поможет. Этот вопрос только времени - когда вся территория нашего государства будет освобождена. Сейчас уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Очень значительная часть всей российской армии сейчас сконцентрирована для этого наступления.

Сколько бы туда не сгоняли российских военных, мы будем бороться. Мы будем защищаться. Мы будем делать это ежедневно. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не надо.

И я благодарен всем нашим бойцам, всем нашим героическим городам на Донбассе, Мариуполю, а также городам Харьковщины, которые держатся. Защищают судьбу всего государства, сдерживая силы захватчиков. Рубежное, Попасная, Золотое, Лисичанск, Северодонецк, Краматорск и все остальные, которые на протяжении всех этих лет и навсегда - с Украиной", - сказал Зеленский в обращении.