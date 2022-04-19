Динамовцы приедут в сборную, поражение Барсы, горе у Роналду. Главные новости за 18 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 18 апреля

Как известно, в воскресенье «Динамо» объявило, что не будет отпускать игроков в национальную сборную в конце апреля, а позволит отправиться им на сбор только за неделю до игры с Шотландией. Естественно, это спровоцировало большой скандал. Уже в понедельник утром стало известно, что Александр Петраков готовит альтернативный список тех футболистов, которые могли бы заменить киевлян. Но вечером президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что провел переговоры с Игорем Суркисом и тот согласился отпустить динамовцев в расположение сборной уже третьего мая. Так что у Александра Петракова будет время, чтобы привести игроков из чемпионата Украины к общему знаменателю.

Тем временем к киевской команде присоединился лучший бомбардир чемпионата Украины-21/22, форвард «Днепра-1» Артем Довбик. Он будет поддерживать форму с «Динамо» до отъезда в сборную. Когда именно он отправится на сбор – 28 апреля или 3 мая, не сообщается. Заметим, что 2021-й год стал прорывным для Артема как в клубе, так и в сборной. В составе национальной команды Довбик, в частности, забивал Швеции и Боснии.

Итальянские СМИ сообщают, что неудачный сезон может спровоцировать структурные изменения в «Аталанте». Как известно, команда из Бергамо вылетела из четвертьфинала Лиги Европы, а в Серии А скатилась на седьмую строчку. Так что клуб стремится обновить состав. Одним из игроков, который будет продан, называют и Руслана Малиновского, у которого контракт истекает летом 2023-го. Он оценивается в 30 млн. евро. В нынешнем сезоне на счету Руслана 10 голов и 5 результативных передач.

Семь матчей команда Хави выиграла в Ла Лиге. Но, похоже, сейчас попала в яму. После вылета из Лиги Европы от «Айнтрахта» «Барса» еще и проиграла «Кадису», борющемуся за выживание. Конечно, каталонцы обладали тотальным преимуществом, но так и не забили. В то время как соперник один из немногих своих шансов использовал. Единственный гол на счету Лукаса Переса, который когда-то зажигал в «Карпатах». Это его дебютный мяч в составе «Кадиса», до этого он играл за «Эльче». "Барса" остается на втором месте, опережая "Севилью" и "Атлетико" по дополнительным показателям.

Руслан Малиновский вышел в старте на игру против "Вероны". Но уже на 34-й минуте был заменен из-за травмы колена. Степень повреждения пока неизвестна. «Аталанта» же уступила со счетом 1:2 – это ее третье поражение подряд. В центральном матче тура "Наполи" принимал "Рому". В дебюте игры Инсинье реализовал пенальти, но удержать преимущество неаполитанцы не смогли – на 90+1 Эль-Шаарави сравнял счет. «Наполи» отстает от «Милан» на четыре очка, а «Рома» от «Ювентуса» – на пять.

У одного из лучших футболистов в истории футбола родилась двойня, но при этом мальчик умер, как не пытались спасти его врачи. О своем горе Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригесе сообщили сами. Выжившая девочка стала пятым ребенком португальца.