Россияне развернули системы ПВО возле Харькова и пытаются наступать на востоке - Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке вторника, 19 апреля, сообщает, что российская армия пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, а также удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор проводит наступательные и штурмовые действия по отдельным направлениям.

Россияне продолжают перекидывание вооружения, военной техники в Украину из центральных и восточных регионов российской федерации. Наряду с боевыми подразделениями осуществляют перекидывание подразделений обеспечения. Кроме того, с целью усовершенствования системы материально-технического обеспечения, оккупанты развертывают логистические центры и создают полевые базы ремонта и восстановления поврежденной техники.

На Слобожанском направлении противник продолжает частичную блокировку Харькова. По имеющейся информации, в целях организации системы противовоздушной обороны наступательной группировки, враг осуществляет перекидывание дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК «Тор» в Харьковскую область. В то же время, в приграничных с Украиной районах Белгородской области, для прикрытия основных пунктов управления, а также тыловых районов развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.

На Изюмском направлении враг ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец. Для поддержки наступательных действий группировки на указанном направлении противник создал систему основных и запасных огневых позиций реактивной и ствольной артиллерии.

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения. Основные усилия противника сосредоточены на прорыве обороны наших войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над Мариуполем. В Запорожской области идет сосредоточение подразделений оккупационных войск в определенных районах.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивает на выходе в админпределы Херсонской области. В целях улучшения тактического положения оккупанты пытаются вести наступательные действия в районе Александровки. Противник не прекращает обстрелы гражданских объектов в Николаеве.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях существенных изменений не фиксируется.