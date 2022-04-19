Есть разрушения домов. Днепропетровскую область обстреляли из РСЗО и ствольной артиллерии
Людей не задело
dnepr.express
В ночь с 18 на 19 апреля Днепропетровскую область обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.
"Днепропетровщина. 19 апреля. 08:05. Ночь была тревожной. Оккупанты снова обстреляли из "Градов" Зеленодольскую общину. Есть разрушение домов. Людей не задело. Сейчас все нормально. Идем на работу и продолжаем работать на победу", – отметил Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ночью орки массово обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии населенные пункты Криворожского района: Зеленодольск, Марьянское, Большая Костромка и другие. Есть разрушения частных домов и многоквартирного сектора. Жертв нет", – сообщил Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"08:15. Пятьдесят пятый день Украина противостоит полномасштабному вторжению армии РФ. Ночью враг обстрелял Криворожский район, под огонь попали три населенных пункта на границе с Херсонщиной. Оккупанты попали в жилой сектор, две квартиры повреждены. Люди не пострадали. Враг бьет из воздуха, потому что ничего не может сделать на земле. Днепропетровщиа надежно укреплена, границы области остаются под полным контролем ВСУ. В области нет ни одного оккупанта", – заявил Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
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