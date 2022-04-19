Есть разрушения домов. Днепропетровскую область обстреляли из РСЗО и ствольной артиллерии

В ночь с 18 на 19 апреля Днепропетровскую область обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.

"Днепропетровщина. 19 апреля. 08:05. Ночь была тревожной. Оккупанты снова обстреляли из "Градов" Зеленодольскую общину. Есть разрушение домов. Людей не задело. Сейчас все нормально. Идем на работу и продолжаем работать на победу", – отметил Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночью орки массово обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии населенные пункты Криворожского района: Зеленодольск, Марьянское, Большая Костромка и другие. Есть разрушения частных домов и многоквартирного сектора. Жертв нет", – сообщил Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.