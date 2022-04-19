ВСУ уничтожили 75% российской бригады, созданной на основе крымских предателей
Еще одну крымскую изрядно «пощипали»
126 бригада чф рф
Потери 126-й бригады береговой обороны черноморского флота россии составляют до 75%. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке со вторника, 19 апреля.
Отметим, что 126 бригада была создана на основе фондов 36-й бригады ВСУ, значительная часть личного состава которой в 2014 году изменила присяге Украине во время аннексии Крыма. 28 марта уже в этом году путин (хуйло) даже присвоил ей звание гвардейской.
Также Генштаб сообщает, что значительные потери понесла 810-я отдельная бригада морской пехоты черноморского флота рф. Бригада, в частности, потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек считаются пропавшими без вести.
Значительная часть военнослужащих указанных бригад написала рапорты на отказ от участия в так называемой "специальной операции", говорится в сводке.
Отметим, что 25 марта сообщалось, что ВСУ уничтожили полковника 810-й бригады Алексея Шарова.
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