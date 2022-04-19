  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ уничтожили 75% российской бригады, созданной на основе крымских предателей
В тренде

ВСУ уничтожили 75% российской бригады, созданной на основе крымских предателей

Общие новости
(1 голосов)

Еще одну крымскую изрядно «пощипали»

ВСУ уничтожили 75% российской бригады, созданной на основе крымских предателей

126 бригада чф рф

Новина українською

Потери 126-й бригады береговой обороны черноморского флота россии составляют до 75%. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке со вторника, 19 апреля.

Отметим, что 126 бригада была создана на основе фондов 36-й бригады ВСУ, значительная часть личного состава которой в 2014 году изменила присяге Украине во время аннексии Крыма. 28 марта уже в этом году путин (хуйло) даже присвоил ей звание гвардейской.

Также Генштаб сообщает, что значительные потери понесла 810-я отдельная бригада морской пехоты черноморского флота рф. Бригада, в частности, потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек считаются пропавшими без вести.

Значительная часть военнослужащих указанных бригад написала рапорты на отказ от участия в так называемой "специальной операции", говорится в сводке.

Отметим, что 25 марта сообщалось, что ВСУ уничтожили полковника 810-й бригады Алексея Шарова.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...