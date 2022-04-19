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Ирина Верещук – о сложной ситуации с гуманитарными коридорами

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19 апреля

Ирина Верещук – о сложной ситуации с гуманитарными коридорами

ОП

Новина українською

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о том, что 19 апреля 2022 года демилитаризованные зоны работать не будут.

"Сегодня, 19 апреля, к сожалению, гуманитарных коридоров нет. Продолжаются интенсивные обстрелы на Донбассе. По Мариуполю: россияне отказываются предоставить коридор для выхода гражданских в направлении Бердянска. Продолжаем сложные переговоры об открытии гуманитарных коридоров в Херсонской и Харьковской областях".

Напомним, вчера, 18 апреля, гуманитарные коридоры также не работали. Нарушая гуманитарное право, орки не прекращали блокировку и обстрелы.

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В статье: война с Россией Ирина Верещук Гуманитарные коридоры
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Источник:
t.me/vereschuk_iryna

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