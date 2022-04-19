Жителей Луганской области призывают немедленно эвакуироваться из-за наступления россиян
Чтобы не стать жертвами оккупантами
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в утреннем обращении призвал местных жителей немедленно эвакуироваться в безопасное место.
"Времени на раздумья не осталось. Решения следует принимать быстро. Уезжайте! Тысячи жителей Кременной не успели и теперь находятся в заложниках россиян", - пишет Гайдай.
Он рассказал, что для атаки на Кременную рф применяла большое количество бронетехники: "Бои продолжались трое суток. На каждый взвод ВСУ враг направлял по 40 единиц бронированной техники. Поэтому спасайте свои жизни, чтобы не стать дешевой рабочей силой или мобилизованным в оккупационные войска. Тех, кто не согласен, россияне убивают на месте".
Гайдай заверил жителей области, что им помогут с поиском жилья, получением денежной помощи, решат другие бытовые проблемы. Чиновник подчеркнул, что автобусы готовы к эвакуации.
Отметим, что Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о наступательных действиях россиян в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.
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