  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Жителей Луганской области призывают немедленно эвакуироваться из-за наступления россиян
В тренде

Жителей Луганской области призывают немедленно эвакуироваться из-за наступления россиян

Общие новости
(1 голосов)

Чтобы не стать жертвами оккупантами

Жителей Луганской области призывают немедленно эвакуироваться из-за наступления россиян

Новина українською

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в утреннем обращении призвал местных жителей немедленно эвакуироваться в безопасное место.

"Времени на раздумья не осталось. Решения следует принимать быстро. Уезжайте! Тысячи жителей Кременной не успели и теперь находятся в заложниках россиян", - пишет Гайдай.

Он рассказал, что для атаки на Кременную рф применяла большое количество бронетехники: "Бои продолжались трое суток. На каждый взвод ВСУ враг направлял по 40 единиц бронированной техники. Поэтому спасайте свои жизни, чтобы не стать дешевой рабочей силой или мобилизованным в оккупационные войска. Тех, кто не согласен, россияне убивают на месте".

Гайдай заверил жителей области, что им помогут с поиском жилья, получением денежной помощи, решат другие бытовые проблемы. Чиновник подчеркнул, что автобусы готовы к эвакуации.

Отметим, что Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о наступательных действиях россиян в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...