Более 800 танков. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
За добу ліквідували близько 200 ворожих солдат
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях армии рф с 24 февраля по 19 апреля.
Число уничтоженного личного состава достигло 20800 человек, за минувшие сутки было ликвидировано 200 российских солдат.
Потери россиян в технике:
- танков - 802 ед (+12),
- боевых бронированных машин - 2063 ед (+22),
- артиллерийских систем - 386 ед (+5),
- РСЗО - 132 ед,
- средства ПВО - 67 ед,
- самолетов - 169 ед (+2),
- вертолетов - 150 ед (+3),
- автомобильной техники - 1495 ед (+12),
- корабли /катера - 8 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 158 (+3),
- специальная техника – 27,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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