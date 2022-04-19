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Более 800 танков. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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За добу ліквідували близько 200 ворожих солдат

Более 800 танков. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях армии рф с 24 февраля по 19 апреля.

Число уничтоженного личного состава достигло 20800 человек, за минувшие сутки было ликвидировано 200 российских солдат.

Потери россиян в технике:

  • танков - 802 ед (+12),
  • боевых бронированных машин - 2063 ед (+22),
  • артиллерийских систем - 386 ед (+5),
  • РСЗО - 132 ед,
  • средства ПВО - 67 ед,
  • самолетов - 169 ед (+2),
  • вертолетов - 150 ед (+3),
  • автомобильной техники - 1495 ед (+12),
  • корабли /катера - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 158 (+3),
  • специальная техника – 27,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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В статье: война с Россией
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