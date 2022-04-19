Россияне объявили о начале штурма Азовстали

Уже 54 дня украинские войска мужественно защищают оказавшийся в окружении россиянами Мариуполь. Оставшись отрезанными от снабжения, бойцы полка Азов и 36-й бригады морской пехоты, недавно объединившиеся в один отряд, продолжают уничтожать врага. Их бастионом стал крупнейший металлургический комбинат Украины "Азовсталь". При этом в его бомбоубежищах находятся сотни гражданских, скрывающихся от постоянных обстрелов и бомбардировок.

В воскресенье россияне предлагали защитникам Мариуполя сложить оружие в обмен на сохранение жизни. Впрочем, украинские бойцы это проигнорировали.

Сегодня же, 19 апреля, враг объявил о начале штурма Азовстали. «Специальные группы приступили к штурму территории комбината Азовсталь в Мариуполе», заявил представитель так называемой днр Эдуард Басурин. При этом он назвал фейком информацию о том, что на территории комбината находятся гражданские лица. То есть стрелять будут без разбора.