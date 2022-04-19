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Россияне объявили о начале штурма Азовстали

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Будто до этого они ее не штурмовали

Россияне объявили о начале штурма Азовстали

Азовсталь, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Уже 54 дня украинские войска мужественно защищают оказавшийся в окружении россиянами Мариуполь. Оставшись отрезанными от снабжения, бойцы полка Азов и 36-й бригады морской пехоты, недавно объединившиеся в один отряд, продолжают уничтожать врага. Их бастионом стал крупнейший металлургический комбинат Украины "Азовсталь". При этом в его бомбоубежищах находятся сотни гражданских, скрывающихся от постоянных обстрелов и бомбардировок.

В воскресенье россияне предлагали защитникам Мариуполя сложить оружие в обмен на сохранение жизни. Впрочем, украинские бойцы это проигнорировали.

Сегодня же, 19 апреля, враг объявил о начале штурма Азовстали. «Специальные группы приступили к штурму территории комбината Азовсталь в Мариуполе», заявил представитель так называемой днр Эдуард Басурин. При этом он назвал фейком информацию о том, что на территории комбината находятся гражданские лица. То есть стрелять будут без разбора.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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aleks68
19.04.2022 в 12:20
а до этого была прогулка по городу?е.....я ни на что не способная орда.там где русские пид....сы одна разруха,кровь и слёзы
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can (Торонто, Львов)
19.04.2022 в 11:08
Не говорите, что идиотам закон не писан. Этому басурину будет писан. Если с...бется в рашку, то уже на всю оставшуюся жизнь. Мир - закрыт! золотое кольцо рашки его удел!
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