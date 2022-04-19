На 100 миллиардов долларов: российская федерация уничтожила до 30% инфраструктуры Украины
Нам нужен новый план Маршалла
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россияне уничтожили 20-30% инфраструктуры с разной степенью повреждения на 100 миллиардов долларов, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Практически все составляющие украинской транспортной инфраструктуры так или иначе пострадали. Кубраков считает, что реконструировать инфраструктуру можно за два года, используя замороженные российские активы в качестве финансирования.
Более 300 мостов на национальных дорогах были разрушены или повреждены, более 8 тысяч километров дорог необходимо отремонтировать или восстановить, а десятки железнодорожных мостов – взорваны.
Правительство уже приступило к реконструкции на тех территориях, которые теперь вернулись под контроль ВСУ.
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