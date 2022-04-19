Не для слабонервных. ВИДЕО ночного боя на востоке Украины
ВСУ дают достойный отпор россиянам
Россияне долго собирали силы, чтобы с новой силой начать наступление на Украину. В этот раз основной акцент враг сделал на востоке, где собирался атаковать позиции ВСУ в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.
Наконец, в понедельник, 18 апреля в ВСУ и представители власти сообщили, что россияне пошли вперед и наткнулись на стену украинской Армии. В сети опубликовали видео ночного боя где-то на востоке страны, снятое с позиции ВСУ. И стоит заметить, что украинские воины изрядно «насыпают» врага.
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