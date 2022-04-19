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Почти вся область сидит без света: россияне повредили высоковольтную линию на Луганщине

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Почти вся область сидит без света: россияне повредили высоковольтную линию на Луганщине

Почти вся область сидит без света: россияне повредили высоковольтную линию на Луганщине

Фото: Луганська ОДА (ОВА)

Новина українською

российские оккупанты повредили высоковольтную линию в Луганской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"россиянами повреждена высоковольтная линия – обесточены 215 населенных пунктов. Ситуация критическая – свет исчез почти по всей области. По приблизительным подсчетам, в 215 населенных пунктах. Это и города и села. Количество обесточенных абонентов в результате обстрела россиянами высоковольтной линии электропередачи напряжением 300 кВ выясняется".

"От общего количества отключенных газораспределительных станций по всей стране более 60 процентов приходится на Донецкую и Луганскую области. Основная причина остановки этих ГРС – повреждение газораспределительных сетей из-за обстрелов и сложностей с доступом к объектам из-за активных боевых действий".

Читайте такжеЕсть жертвы. Глава Луганской ОВА сообщил о захвате российскими оккупантами города районного значения

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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Источник:
t.me/luhanskaVTSA

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