Почти вся область сидит без света: россияне повредили высоковольтную линию на Луганщине
Почти вся область сидит без света: россияне повредили высоковольтную линию на Луганщине
Фото: Луганська ОДА (ОВА)
российские оккупанты повредили высоковольтную линию в Луганской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"россиянами повреждена высоковольтная линия – обесточены 215 населенных пунктов. Ситуация критическая – свет исчез почти по всей области. По приблизительным подсчетам, в 215 населенных пунктах. Это и города и села. Количество обесточенных абонентов в результате обстрела россиянами высоковольтной линии электропередачи напряжением 300 кВ выясняется".
"От общего количества отключенных газораспределительных станций по всей стране более 60 процентов приходится на Донецкую и Луганскую области. Основная причина остановки этих ГРС – повреждение газораспределительных сетей из-за обстрелов и сложностей с доступом к объектам из-за активных боевых действий".
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