Лавров уклонился от ответа об использовании ядерного оружия против Украины

Министр иностранных дел рф Сергей Лавров объявил о начале «следующей фазы спецоперации» в Украине. Как известно, после поражения под Киевом россия объявила, что сконцентрирует усилия на востоке. По заявлениям украинских военных и политиков, оккупанты после перегруппировки сил начали новое масштабное наступления в Донецкой, Луганской и Харьковской области.

В тоже время Лавров заявил, что «Москва не собирается менять режим на Украине, у народа должна быть свобода выбора». Правда, министр забыл об оккупации Херсона, Крыма, Донецка, Луганска и других украинских городов.

Также Лаврова спросили об использовании россией ядерного оружия против Украины: «На этой стадии мы рассматриваем опцию обычных вооружений». Что означают слова «на этой стадии», он не уточнил.

Ранее глава ЦРУ Билл Бернс заявлял, что США не относятся легкомысленно ядерной угрозой со стороны россии.