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В Офисе Президента констатировали заморозку мирных переговоров с россией

Общие новости
(1 голосов)

Оккупанты верят в успех наступления на востоке Украины

В Офисе Президента констатировали заморозку мирных переговоров с россией

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Переговоры между Украиной и россией, которые периодически проходили после начала полномасштабного вторжения армии рф, в настоящее время фактически приостановлены. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

"Трудно сказать, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры", - отметил советник.

Он объяснил, что причиной этому является тот факт, что Россия "серьезно делает ставку" на успех во второй фазе войны против Украины, которая сейчас разворачивается на Донбассе.

Как известно, Украинская Армия выгнала российских оккупантов из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Тогда россияне заявили, что специально вывели войска, чтобы способствовать переговорам, которые как прошли в Стамбуле. Однако после бегства вскрылись зверства, которые совершали россияне в городах и селах Киевской и других областях.

Напомним, в Стамбуле украинская делегация предложила россии проект договора, согласно которому Киев отказывается от стремления в НАТО, но при этом выстраивается новая система гарантий безопасности Украине. Вопрос Крыма и Донбасса должен был решаться во время личной встречи Зеленского и путина.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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uprise (Минск)
19.04.2022 в 15:20
Так дальше гоните, чего остановились?
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