Байден обсудит ситуацию в Украине с союзниками по защищенной видеосвязи

Президент Джо Байден во вторник, 19 апреля, обсудит с лидерами стран, являющихся союзниками и партнерами США, меры, направленные на поддержку Украины и противодействие вооруженному вторжению россии.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

"Президент проведет разговор по защищенной видеосвязи с союзниками и партнерами, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины и усилия, направленные на привлечение россии к ответственности в рамках нашей тесной координации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор пройдет в закрытом для прессы режиме.

Напомним, на прошлой неделе США начали поставки по очередному пакету помощи Украины, в который входят в том числе вертолеты и артиллерийские системы. Примечательно, что ранее москва направила США и другим западным страны ноты протеста с требованием прекратить поставки вооружения Украине.