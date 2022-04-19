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Байден обсудит ситуацию в Украине с союзниками по защищенной видеосвязи

Общие новости
(1 голосов)

Ждем хороших новостей для Украины

Байден обсудит ситуацию в Украине с союзниками по защищенной видеосвязи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Джо Байден во вторник, 19 апреля, обсудит с лидерами стран, являющихся союзниками и партнерами США, меры, направленные на поддержку Украины и противодействие вооруженному вторжению россии.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

"Президент проведет разговор по защищенной видеосвязи с союзниками и партнерами, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины и усилия, направленные на привлечение россии к ответственности в рамках нашей тесной координации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор пройдет в закрытом для прессы режиме.

Напомним, на прошлой неделе США начали поставки по очередному пакету помощи Украины, в который входят в том числе вертолеты и артиллерийские системы. Примечательно, что ранее москва направила США и другим западным страны ноты протеста с требованием прекратить поставки вооружения Украине.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Голос Америки

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Комментарии (4)
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Динамiт (Василькiв)
19.04.2022 в 16:44
То ти віриш Extrim4ik (Extreme) в Україну на 70-80 % ???
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Extrim4ik (Extreme)
19.04.2022 в 16:30
Жизнь была нормальная, везде, сперва до 2014 года на Донбассе (если кто и хотел отделиться, в 2014 - поехали бы в другую страну, там бы и искали лучшей жизни), и к тому же, там было задействовано войска РФ... И вот, до февраля 2022, до начала войсками РФ этой войны на всей территории Украины, людям в Киеве, Харькове, Чернигове, других городах (подконтрольных Украине) Донецкой и Луганской областей - жилось прекрасно
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Extrim4ik (Extreme)
19.04.2022 в 16:37
Что можно ещё там решать... Ещё и говорят в РФ, чтоб не поставляли оружие УКРАИНЕ другие страны... ВЫВОД: в РФ боятся войны с другими странами, да и опять же боятся, что ихняя "спецоперация", по нашему - война - окончательно, целиком и полностью провалится... А последствия будут и есть уже - не хилые. У РФ экономика будет в ужасном состоянии, так скажем...Одни последствия общие, что в Украине, что в РФ - и там, и там люди погибают...Но есть огромное отличие, в УКРАИНЕ кроме военных ещё и мирные жители погибают..., которые хотели просто жить и с оптимизмом верить и смотреть в своё будущее...РФ зачем-то обстреливает и свои же територии... Не могу быть уверенным на 100%, что это так... Но я не думаю, что украинская техника, авиация та же, без проблем сможет залететь на территорию РФ, бомбануть чего-то, и так же успешно вернуться на украинскую территорию... Ну бред же)Чужую авиацию мы никаким образом не можем захватить...
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Extrim4ik (Extreme)
19.04.2022 в 16:40
Я не думаю, что наш президент, украинский, будет приглашать президентов и представителей других стран, чтоб показать, как Украина сама себя бомбит, и своим же людям в затылок стреляет... Опять же - БРЕД...Я не спорю, дезинформация тоже есть, но не в этих случаях
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