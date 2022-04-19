Байден обсудит ситуацию в Украине с союзниками по защищенной видеосвязи
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Джо Байден во вторник, 19 апреля, обсудит с лидерами стран, являющихся союзниками и партнерами США, меры, направленные на поддержку Украины и противодействие вооруженному вторжению россии.
Об этом говорится в сообщении Белого дома.
"Президент проведет разговор по защищенной видеосвязи с союзниками и партнерами, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины и усилия, направленные на привлечение россии к ответственности в рамках нашей тесной координации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разговор пройдет в закрытом для прессы режиме.
Напомним, на прошлой неделе США начали поставки по очередному пакету помощи Украины, в который входят в том числе вертолеты и артиллерийские системы. Примечательно, что ранее москва направила США и другим западным страны ноты протеста с требованием прекратить поставки вооружения Украине.
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