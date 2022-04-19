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Состоялся пятый обмен пленными. В Украину возвращаются 76 человек

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Среди пленных 10 офицеров

Состоялся пятый обмен пленными. В Украину возвращаются 76 человек

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук объявила о проведении пятого обмена пленными между Украиной и страной-террористом. Всего в Украину вернулись 76 человек.

"Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц", - написала в фейсбуке Верещук.

Напомним, что вчера к президентам Украины и россии обратился пророссийский политик Виктор Медведчук. Он призвал обменять его на защитников и гражданских лиц, которые сейчас находятся в окруженном Мариуполе.

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В статье: война с Россией
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