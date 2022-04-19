Состоялся пятый обмен пленными. В Украину возвращаются 76 человек
Среди пленных 10 офицеров
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук объявила о проведении пятого обмена пленными между Украиной и страной-террористом. Всего в Украину вернулись 76 человек.
"Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц", - написала в фейсбуке Верещук.
Напомним, что вчера к президентам Украины и россии
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