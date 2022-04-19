Состоялся пятый обмен пленными. В Украину возвращаются 76 человек

Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук объявила о проведении пятого обмена пленными между Украиной и страной-террористом. Всего в Украину вернулись 76 человек.

"Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц", - написала в фейсбуке Верещук.