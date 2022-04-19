Российские офицеры вывозят свои семьи из приграничных с Украиной областей - источник

Офицеры российской армии вывозят свои семьи с Брянской области, которая граничит с Украиной. Гражданских отправляют вглубь российской федерации. Об этом у себя в фейсбуке сообщает известный журналист Роман Цымбалюк.

"Командование 144 мотострелковой дивизии (в/ч 23060, Смоленск) скрытно вывозит свои семьи с Брянской области вглубь Российской Федерации. По имеющимся данным, свои семьи вывезли: командир 254 мотострелкового полка (в/ч 91704, Клинцы) – полковник Даньшин И.А., командир 1032 отдельного батальона материального обеспечения (в/ч 14370, Почеп) – подполковник Самедов М.Н. С целью предотвращения панических настроений среди местного населения, информация о необходимости эвакуировать семьи тщательно скрывается", - отмечает Цымбалюк.