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Российские офицеры вывозят свои семьи из приграничных с Украиной областей - источник

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Информация скрывается с целью предотвращения панических настроений среди местного населения

Российские офицеры вывозят свои семьи из приграничных с Украиной областей - источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Офицеры российской армии вывозят свои семьи с Брянской области, которая граничит с Украиной. Гражданских отправляют вглубь российской федерации. Об этом у себя в фейсбуке сообщает известный журналист Роман Цымбалюк.

"Командование 144 мотострелковой дивизии (в/ч 23060, Смоленск) скрытно вывозит свои семьи с Брянской области вглубь Российской Федерации.

По имеющимся данным, свои семьи вывезли: командир 254 мотострелкового полка (в/ч 91704, Клинцы) – полковник Даньшин И.А., командир 1032 отдельного батальона материального обеспечения (в/ч 14370, Почеп) – подполковник Самедов М.Н.

С целью предотвращения панических настроений среди местного населения, информация о необходимости эвакуировать семьи тщательно скрывается", - отмечает Цымбалюк.

Напомним, что в приграничных с Украиной областях рф, а также временно оккупированном Крыму российские власти ввели жёлтый уровень террористической опасности. По одним из данных, это связано с возможными провокациями со стороны вооружённых сил российской федерации.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
19.04.2022 в 17:26
Ого, и почему же интересно? Что-то случилось что-ли?
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