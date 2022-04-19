Враг пытается провести мобилизацию среди гражданских в Изюме - ОВА

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов во время единого телемарафона сообщил о ситуации в регионе на данный момент. По его словам, враг продолжает обстреливать гражданские районы Харькова, а в Изюме пытается провести мобилизацию среди гражданских в ряды ВС рф.

"Бьют с РСЗО: Град, Смерч, Ураган. Мы понимаем расстояние, которое есть [до российской границы]: это от 20 до 35 километров. Они бьют исключительно по жилым районам Харькова, снова по центру ударили. Салтовка, ХТЗ. Есть у нас пострадавшие и погибшие. Так они пытаются терроризировать наше гражданское население.

Мы советуем всем не находиться без необходимости на улицах. Потому что слишком высокая опасность попасть под такой обстрел. Вчера под обстрелом оказалась детская площадка.

Мы уже с Лозовского района эвакуировали более 50 тысяч человек, продолжаем эвакуацию из города Барвинковое, поскольку прогнозируем, что боевые действия распространятся и на эту территорию. Наши ВСУ сейчас по этому направлению ведут активные действия, держат свои позиции, отражают некоторые населенные пункты. К сожалению, Изюм находится в блокаде, поэтому у нас нет возможности проводить [оттуда] эвакуационные коридоры и не можем мы возить туда гуманитарную помощь.

Враг даже перешел к такому абсурду, что предлагает мобилизоваться местному населению и стать в ряды ВС рф. Люди, мягко говоря, с удивлением воспринимают это предложение. Никто на это предложение не согласился.

Количество обстрелов держится по сравнению с предыдущей неделей. Обстрелы участились центральных районов Харькова и жилых массивов. Пока мы не наблюдаем увеличение вражеской техники на севере, северо-восточном и западном направлениях обороны Харькова. Сейчас враг концентрирует всю свою технику в Изюмском направлении, чтобы увеличить свое присутствие в Луганской и Донецкой областях", - сказал Синегубов.