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Вследствие обстрела россияне денацифицировали электропору в Николаеве

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Военных объектов рядом нет

Вследствие обстрела россияне денацифицировали электропору в Николаеве

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Оккупанты продолжают хаотично обстреливать Николаев. Очередной обстрел произошел этой ночью. Мэр Николаева Александр Сенкевич выложил видео с места обстрела.

По его словам, денацифицированная электроопора 115 кВ имеет около 20 метров в ширину и 5 метров в глубину. Ранены два человека, без жертв. Никаких военных объектов рядом также нет.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким также прокомментировал инцидент в своем телеграмме: "Нас это, конечно, огорчает, но не остановит".

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В статье: война с Россией
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