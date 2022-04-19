Вследствие обстрела россияне денацифицировали электропору в Николаеве
Военных объектов рядом нет
Скріншот з відео
Оккупанты продолжают хаотично обстреливать Николаев. Очередной обстрел произошел этой ночью. Мэр Николаева Александр Сенкевич выложил видео с места обстрела.
По его словам, денацифицированная электроопора 115 кВ имеет около 20 метров в ширину и 5 метров в глубину. Ранены два человека, без жертв. Никаких военных объектов рядом также нет.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким также прокомментировал инцидент в своем телеграмме: "Нас это, конечно, огорчает, но не остановит".
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