Вследствие обстрела россияне денацифицировали электропору в Николаеве

Оккупанты продолжают хаотично обстреливать Николаев. Очередной обстрел произошел этой ночью. Мэр Николаева Александр Сенкевич выложил видео с места обстрела.

По его словам, денацифицированная электроопора 115 кВ имеет около 20 метров в ширину и 5 метров в глубину. Ранены два человека, без жертв. Никаких военных объектов рядом также нет.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким также прокомментировал инцидент в своем телеграмме: "Нас это, конечно, огорчает, но не остановит".