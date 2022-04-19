Арестович: Вторая фаза войны определит третью, которая может пойти по трем сценариям

Советник офиса Президента Украины Алексей Арестович во время своего брифинга сообщил, что в дальнейшем война может разворачиваться по трем сценариям.

"Это вторая фаза войны, которая определит третью фазу. Она может пойти по трем сценариям.

Первый - россияне будут пытаться стоять на месте, потратив все свои оперативные резервы, а это последние оперативные резервы, которые там сейчас есть, и вести тактические действия по удержанию территории.

Второй - они могут убраться с нашей территории.

Третий - они могут снова перейти к мирным переговорам.

Президент Украины Владимир Зеленский [уже говорил], если они "добьют" Мариуполь, то мирных переговоров может и не быть. Тогда наше главное направление действий будет на полное уничтожение противника, опираясь на западную помощь и на то, что россиянам помощи брать негде", - отначил он.