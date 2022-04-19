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Украинские защитники освободили Марьинку

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ВС рф продолжают использовать аэродромную сеть на территории республики беларусь

Украинские защитники освободили Марьинку

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Украинские силы освободили от оккупанта населенный пункт Марьинка на Донеччине. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в новой сводке.

"Русские оккупанты не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины.

Продолжается перемещение поврежденной техники воинских частей Восточного военного округа железнодорожным транспортом с территории республики беларусь в российскую федерацию. Вооруженные силы российской федерации и в дальнейшем используют аэродромную сеть на территории республики беларусь с целью нанесения авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на территории нашего государства.

На Слобожанском направлении продолжается частичная блокировка врагом города Харькова. Оккупанты пытаются осуществлять огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. Подразделения противника предприняли попытку наступления и ведения штурмовых действий южнее города Изюм. Успеха не имели, понесли потери и вынужденно отступили на ранее занятые позиции.

На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны восстановили контроль над этим населенным пунктом.

На Южнобугском направлении продолжаются боевые действия в районе Александровки, у врага успеха нет. Пытается осуществить выход на административную границу Херсонской области, не прекращает обстрелы населенных пунктов", - сообщает Генштаб.

Ранее мы сообщали, что россияне повредили высоковольтную линию на Луганщине, поэтому почти вся область находится без света.

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В статье: война с Россией
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