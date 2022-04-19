Россияне активизировали наступление в Запорожской области - ОВА
Украинские защитники держат линию обороны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Запорожской военной администрации Александр Старух подтвердил, что оккупационные войска начали массированное наступление на Запорожском направлении. Больше всего сейчас страдает Пологовский район.
"Больше месяца линия столкновения почти не менялась. На данный момент бои активизировались весьма существенно. В Пологовском районе обострилась ситуация. Обстрелы ежедневно и боестолкновения активизировались. Ребята держат линию обороны, но идет достаточно массированное наступление противника", - сообщил Старух во время включения в единый телемарафон.
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