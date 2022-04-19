Украинские защитники уничтожили две БТГР из Заполярья и четыре роты воздушно-десатной дивизии
У русских большие проблемы с личным составом
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Российские войска продолжают нести большие потери среди личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в новой сводке.
"С целью решения проблемы комплектования подразделений военнослужащими по контракту руководство вооруженных сил российской федерации приняло решение о возможности подписания краткосрочных контрактов сроком от трех месяцев и упрощения формы проведения психофизического отбора будущих кандидатов. Указанные меры не привели к желаемому эффекту.
По имеющейся информации, с начала года, для прохождения службы в 42 частях Южного военного округа было отобрано всего 130 военнослужащих военной службы по контракту. 22 из них уже отказались от участия в так называемой "специальной операции" на территории Украины.
Особую потребность в комплектовании личным составом имеют подразделения, принимающие непосредственное участие в вооруженной агрессии на территории Украины.
По имеющейся информации, в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск северного флота было уничтожено личный состав двух батальонных тактических групп.
Кроме того, на территории нашего Государства были уничтожены три роты 51-го парашютно-дессатного полка и рта 137-го парашютно-десантного полка, входящих в состав 106-й парашютно-десантной дивизии", - отмечают в Генштабе.
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