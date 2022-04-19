Заместитель командира полка Азов: Завод Азовсталь уничтожен почти полностью
В "Азове" призывают деблокировать город
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар рассказал о ситуации в Мариуполе на данный момент и вновь призвал общественность деблокировать город. Это заявление он сделал в стриме Свобода Live.
"Обстановка тяжелая. Ежедневно на территорию завода сбрасывают сверхмощные бомбы. Все, что у них в наличии сверхтяжелое, сверхмощное кроме ядерного оружия, они используют в Мариуполе. Это 55-й день войны и это 50 дней фронта на 360 градусов.
Мы слышим в ответ, что делается все возможное, вы герои, держитесь. У нас есть человечность, порядочность, мораль и принципы. Мы не нарушаем правила войны. Мы призвали весь цивилизованный мир, политиков, которые имеют стержень и могут решительно действовать. Но по состоянию на сегодня ни одного решения по эвакуации раненых, погибших не сделано ничего.
Мы будем воевать. Мы будем использовать каждый патрон, который у нас остался. Но мы призываем Родину спасти гражданских, раненых и забрать тела погибших.
Нам всегда говорят, что мы герои, мы спасаем весь цивилизованный мир. Так может за эти 55 дней уже время что-то сделать для нас?
Сверхмощные бомбы сбрасываются по всему заводу "Азовсталь". Сейчас находится под завалами очень много людей. Мы не знаем полностью ситуации. "Азовсталь" разбомблен и уничтожен практически полностью. Мы вытаскиваем людей из-под завалов", - сказал Паламар.
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