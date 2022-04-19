Земля бетоном: украинская армия ликвидировала подполковника "ЛНР"
"Миша Чечен" отправился на концерт Кобзона
Фото из открытых источников
Вооруженные силы Украины под Кременной уничтожили известного сепаратиста, подполковника армии "ЛНР" Михаила Кищика, больше известного как "Миша Чечен".
Об этом сообщает BBC со ссылкой на главу правительства "ЛНР" Сергея Козлова.
Уроженец Алчевска Кищик обрел известность в 2014 году, возглавив одно из сепаратистских формирований "Атаман".
Его батальон активно занимался не только боевыми действиями, но и мародерством, а после окончания активной фазы войны - контрабандой товаров на оккупированные территории.
Напомним, Кременная остается одной из самых горячих точек на востоке Украины. Вчера в город прорвались российские войска, вокруг него ведутся активные бои.
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